Sobe para seis o número de mortos por explosão de caminhão de gás no México

Mais duas pessoas morreram em decorrência dos ferimentos sofridos na explosão de um caminhão de gás na Cidade do México, elevando para seis o número de mortos no acidente ocorrido na quarta-feira (10), informaram autoridades locais nesta quinta-feira (11).

A megacidade foi abalada na tarde de quarta-feira pela poderosa explosão de um caminhão-tanque carregado com cerca de 50.000 litros de gás enquanto circulava por uma ponte no populoso distrito de Iztapalapa.

"Temos mais duas pessoas falecidas além das quatro que foram mencionadas ontem à noite", disse nesta quinta-feira à rádio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretária de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil da cidade.