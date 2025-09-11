STF forma maioria para condenar Bolsonaro por chefiar trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria de 3 votos a 1, nesta quinta-feira (11), para condenar Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista, deixando o ex-presidente (2019-2022) mais perto de uma pena que pode exceder os 40 anos de prisão.

O ex-mandatário, de 70 anos, é acusado de ter chefiado uma organização criminosa armada para tentar se manter no poder após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ministra Cármen Lúcia, a quarta a votar, se posicionou a favor da condenação nesta quinta-feira, deixando o placar em 3 a 1.