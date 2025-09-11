Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos começam a ser libertados

Centenas de sul-coreanos detidos na semana passada em uma grande operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai-LG nos Estados Unidos começaram a ser libertados nesta quinta-feira (11), informou o governo da Coreia do Sul, que advertiu que o incidente pode ter consequências para os investimentos.

Os sul-coreanos representam a maioria das 475 pessoas detidas na semana passada na fábrica de baterias Hyundai-LG que está em construção no estado da Geórgia, sul dos Estados Unidos, segundo as autoridades migratórias.

A detenção em massa gerou um momento de tensão entre Estados Unidos e Coreia do Sul, um aliado importante de Washington na área de segurança na região do Pacífico, e que também é um importante fabricante de automóveis e produtos eletrônicos, com várias fábricas em território americano.