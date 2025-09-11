Assine UOL
Notícias

Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos começam a ser libertados

Centenas de sul-coreanos detidos na semana passada em uma grande operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai-LG nos Estados Unidos começaram a ser libertados nesta quinta-feira (11), informou o governo da Coreia do Sul, que advertiu que o incidente pode ter consequências para os investimentos. 

Os sul-coreanos representam a maioria das 475 pessoas detidas na semana passada na fábrica de baterias Hyundai-LG que está em construção no estado da Geórgia, sul dos Estados Unidos, segundo as autoridades migratórias.

A detenção em massa gerou um momento de tensão entre Estados Unidos e Coreia do Sul, um aliado importante de Washington na área de segurança na região do Pacífico, e que também é um importante fabricante de automóveis e produtos eletrônicos, com várias fábricas em território americano.

As autoridades confirmaram que "o processo de liberação está em curso" e que os trabalhadores coreanos retornarão ao país em um avião fretado, que pousará em Seul na tarde de sexta-feira.

As fotografias publicadas pela agência de notícias Yonhap mostram os trabalhadores, detidos durante vários dias, reunidos ao lado de vários ônibus.

O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, afirmou nesta quinta-feira que o incidente pode ter um "impacto significativo nas decisões futuras de investimento, em particular no momento de avaliar a viabilidade de operações diretas nos Estados Unidos".

A operação - durante a qual os trabalhadores sul-coreanos foram algemados e acorrentados - é "perturbadora", disse o presidente em uma entrevista coletiva em Seul.

Nos últimos meses, a Coreia do Sul se comprometeu a investir 350 bilhões de dólares (1,89 trilhão de reais) nos Estados Unidos, após as ameaças tarifárias de Trump.

Lee acrescentou que, após a operação, as empresas sul-coreanas "não podem evitar questionar se vale a pena estabelecer uma fábrica nos Estados Unidos, considerando os riscos potenciais".

Continua após a publicidade

Muitas empresas da Coreia do Sul levam sua própria força de trabalho durante os períodos de desenvolvimento de um projeto. Fontes do setor explicaram à AFP que é uma prática comum utilizar soluções alternativas em termos de vistos para transferir mão de obra qualificada e evitar atrasos.

- "Em estado de choque" -

O governo dos Estados Unidos afirmou que esta foi a maior operação em um único local efetuada no âmbito da campanha contra a imigração irregular iniciada pelo presidente Donald Trump.

O republicano desistiu de expulsar os detidos, mas Seul decidiu repatriá-los porque estavam "em estado de choque", informou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano.

"O presidente Trump perguntou se os trabalhadores sul-coreanos detidos, todos eles profissionais qualificados, deveriam permanecer nos Estados Unidos para continuar trabalhando e treinando os funcionários americanos, ou se deveriam retornar ao seu país", destacou o ministério em um comunicado.

Seul respondeu que, levando em consideração o "estado de choque e exaustão", seria "preferível que retornassem primeiro para casa e depois voltassem aos Estados Unidos para trabalhar". 

Continua após a publicidade

"O lado americano aceitou esta posição", acrescentou a nota.

As imagens dos trabalhadores sul-coreanos algemados e acorrentados provocaram grande comoção na Coreia do Sul. As autoridades negociaram para garantir que eles não fossem algemados novamente antes da repatriação. 

A Coreia do Sul enviou na quarta-feira um Boeing 747-8I da Korean Air para repatriar os trabalhadores.

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, se reuniu na quarta-feira em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio, que o recebeu a portas fechadas e divulgou um comunicado no qual elogia a resiliência da aliança entre os dois países.

Rubio disse que os Estados Unidos "recebem com satisfação os investimentos da República da Coreia nos Estados Unidos e expressam interesse em aprofundar a cooperação", segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Cho qualificou a detenção em massa de sul-coreanos como uma "situação grave".

Continua após a publicidade

hs-cdl/phs/lgo/alh/atm-an/avl/fp

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.