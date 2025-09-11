Tesouro arqueológico é salvo de operação militar israelense em Gaza

Cerca de 30 anos de escavações arqueológicas foram transferidas e colocadas em segurança nesta quinta-feira (11) na Cidade de Gaza, fora de um edifício ameaçado por um bombardeio israelense, informou a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém (Ebaf).

"É uma operação de alto risco, em um contexto extremamente perigoso para todos os envolvidos, é realmente um resgate de última hora", explicou à AFP Olivier Poquillon, diretor desta prestigiosa instituição acadêmica fundada pelos frades dominicanos no final do século XIX.

Segundo ele, as autoridades israelenses ordenaram à Ebaf, na manhã de quarta-feira, que esvaziasse seu depósito arqueológico localizado no térreo de um prédio residencial na Cidade de Gaza, que poderia ser bombardeado em breve.