Thiago Almada sofre lesão muscular

O Atlético de Madrid confirmou nesta quinta-feira (11) que o argentino Thiago Almada sofreu uma lesão muscular, durante o período de treinamento da seleção 'albiceleste'.

"O camisa 11 passará por sessões de fisioterapia e trabalho de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições", informou o clube 'rojiblanco' num comunicado.

Almada, meia-atacante de 24 anos que foi contratado pelo Atlético de Madrid em meados de julho, vindo do Botafogo, vai desfalcar seu time contra o Villarreal, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no sábado.