Uefa vai consultar partes interessadas sobre transferência de jogos para outros continentes

"Há inúmeras questões a serem resolvidas", enfatizou a Uefa em um comunicado, embora reconhecendo "que esta é uma questão importante e de interesse crescente".

Na semana passada, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, reconheceu ao jornal Politico que tinha margem de manobra limitada, enquanto a Fifa foi forçada a iniciar uma reforma de suas regras que proíbem a realização de partidas do campeonato no exterior em maio passado, após um acordo legal com a gigante dos direitos de futebol Relevent Sports.

"Não estamos satisfeitos, mas temos pouca flexibilidade do ponto de vista jurídico se ambas as federações concordarem", resumiu o dirigente esloveno.

Em um comunicado, a organização Football Supporters Europe (FSE) expressou a sua gratidão pela disponibilidade da Uefa para dialogar, reiterando a sua posição manifestada na última quarta-feira num texto assinado por mais de 430 grupos de torcedores de 25 países.

"O futebol europeu pertence aos nossos estádios, às nossas cidades, às nossas comunidades: um jogo nacional no exterior já é demais", escreve a FSE, uma posição semelhante à do Comissário Europeu de Esportes, Glenn Micallef.

Diante da procura de novos mercados ? para Milan-Como se argumenta a impossibilidade de utilizar o estádio San Siro, reservado no início de fevereiro para a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno ?, os torcedores denunciam uma aberração logística e ambiental, assim como uma violação da equidade esportiva garantida pelos jogos de ida e volta.