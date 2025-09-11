Um mexicano e duas sul-coreanas desaparecidas nas Ilhas Faroe

A polícia das Ilhas Faroe informou que um turista mexicano e duas sul-coreanas estão desaparecidos desde a semana passada neste arquipélago do Atlântico Norte.

As sul-coreanas Soo Jung Park e Soo Yeon Park foram vistas pela última vez no dia 2 de setembro na ilha principal do território autônomo dinamarquês. O mexicano Pedro Enrique Moreno Hentz, de 68 anos, foi visto por último um dia depois.

De acordo com dados de seus telefones celulares, a última localização registrada dos três turistas foi próximo a uma cachoeira que deságua diretamente no Oceano Atlântico, afirmou a polícia em uma publicação no Facebook.