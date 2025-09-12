Agente de imigração mata em Chicago um imigrante ilegal em fuga

Um policial do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) matou a tiros um imigrante ilegal em Chicago nesta sexta-feira (12), depois que o homem o arrastou com seu carro enquanto tentava fugir, informaram as autoridades.

Os incidentes violentos entre os agentes do ICE, que andam armados, e os imigrantes indocumentados são relativamente raros.

Segundo o Departamento de Segurança Nacional, o homem "se recusou a seguir as ordens das forças da lei e jogou seu carro contra os agentes" durante uma abordagem de trânsito do ICE.