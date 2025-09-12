Ainda sem convencer, City e United fazem dérbi pela 4ª rodada do Inglês

Quem tem mais crédito é seu vizinho Pep Guardiola, cujo time, o Manchester City, também está com dificuldades para decolar, com uma vitória e duas derrotas, o que o deixa a seis pontos do Liverpool.

Destronado na temporada passada pelos 'Reds' após conquistar quatro títulos consecutivos, o City continua longe de ser aquela máquina vitoriosa construída pelo técnico espanhol.

Sua mais recente contratação para esta temporada é o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que chegou do Paris Saint-Germain após ser dispensado pelo técnico Luis Enrique com a responsabilidade de substituir o brasileiro Ederson, titular absoluto nessa era de ouro, que se transferiu para o Fenerbahçe.

"Quero deixar minha marca na história do clube e me tornar um símbolo para a cidade e para o clube", disse o gigante italiano na quinta-feira.

Também no sábado, o Arsenal (3º) abre a rodada recebendo o Nottingham Forest (10º), que anunciou na terça-feira a saída do técnico português Nuno Espírito Santo e a contratação do australiano Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham.

Quem encerra a jornada é o Chelsea (2º), campeão da Copa do Mundo de Clubes em julho e que está a dois pontos do Liverpool. Os 'Blues' vão enfrentar o Brentford (15º) fora de casa.