Antonio Rüdiger sofre lesão muscular na coxa

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger sofreu uma lesão muscular na coxa, anunciou seu clube, o Real Madrid, nesta sexta-feira (12), sem especificar por quanto tempo ele ficará afastado, embora a imprensa espanhola avalie que pode levar várias semanas.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Toni Rüdiger pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda", informou o clube espanhol em um breve comunicado.

A lesão, concluiu o Real Madrid na nota, está "pendente de evolução".