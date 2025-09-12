Assembleia Geral da ONU votará sobre um Estado palestino sem Hamas

Mas a declaração, respaldada pela Liga Árabe e assinada em julho por 17 Estados-membros da ONU durante a primeira parte de uma das conferências da organização sobre a solução de dois Estados, vai além.

"No contexto da finalização da guerra em Gaza, o Hamas deve deixar de exercer sua autoridade sobre a Faixa de Gaza e entregar suas armas à Autoridade Palestina, com o apoio e a colaboração da comunidade internacional, em conformidade com o objetivo de um Estados palestino soberano e independente", sinaliza o texto.

A votação antecede uma próxima cúpula da ONU copresidida por Riade e Paris em 22 de setembro em Nova York, na qual o presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu reconhecer formalmente o Estado palestino.

- "Escudo" contra críticas -

"O fato de que a Assembleia Geral finalmente apoie um texto que condena diretamente o Hamas é significativo", embora os israelenses digam que "é pouco demais e tarde demais", afirmou Richard Gowan, do International Crisis Group.

"Agora, pelo menos, os Estados que apoiam os palestinos podem refutar as acusações israelenses segundo as quais apoiam implicitamente ao Hamas", declarou à AFP. Isto "oferece um escudo contra as críticas de Israel", adicionou.