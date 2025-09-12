Caio Bonfim conquista prata mundial na marcha atlética de 35km

O brasileiro Caio Bonfim, medalhista nos Jogos de Paris, fez o segundo melhor tempo na prova de 35km da marcha atlética neste sábado (13, data local), no Mundial de Atletismo de Tóquio, ficando atrás do canadense Evan Dunfee.

Bonfim concluiu o exigente percurso em 2 horas, 28 minutos e 55 segundos, 33 segundos atrás de Dunfee. O japonês Hayato Katsuki ficou com o bronze, com o tempo de 2h29min6s.

