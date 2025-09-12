CIJ decide a favor da França em disputa com Guiné Equatorial por mansão parisiense

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) deu razão à França nesta sexta-feira (12) em uma disputa com a Guiné Equatorial por uma luxuosa mansão parisiense confiscada durante uma investigação do vice-presidente do país africano.

Os dois países disputam há mais de uma década a propriedade localizada perto do Arco do Triunfo, que conta com um cinema, sauna e torneiras de ouro.

Autoridades francesas confiscaram em 2012 a mansão, de valor estimado em 130 milhões de dólares (700 milhões de reais), durante uma investigação por corrupção de Teodoro Nguema Obiang Mangue, filho do presidente Teodoro Obiang Nguema e vice-presidente de Defesa e Segurança de seu país.