Defesa Civil de Gaza relata pelo menos 50 mortos em bombardeios israelenses

Após quase dois anos de guerra, sem perspectivas de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a Assembleia Geral da ONU adotou nesta sexta-feira uma resolução a favor de um Estado palestino, embora sem a participação do movimento islamista que governa em Gaza.

A guerra no território palestino estourou após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 em Israel, um ataque que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.

A ofensiva de represália israelense em Gaza matou pelo menos 64.756 palestinos, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas que a ONU considera confiáveis.

As restrições à imprensa na Faixa fazem com que a AFP não possa verificar de forma independente os números comunicados pela Defesa Civil de Gaza ou pelo Exército israelense.

A Alemanha, a França e o Reino Unido pediram nesta sexta-feira em um comunicado conjunto o "cessar imediato das operações militares israelenses na Cidade de Gaza".

Horas antes, o Exército israelense indicou que continua "seus ataques em grande escala contra as infraestruturas terroristas e os edifícios transformados em infraestruturas militares" na cidade.