El Salvador é o país com 'deterioro mais rápido' da democracia na América Latina, diz relatório

Em 31 de julho, o Congresso salvadorenho, controlado por Bukele, aprovou a reeleição indefinida para permitir a continuidade do mandatário, que goza de alta popularidade por sua "guerra" contra as gangues.

El Salvador "é um caso de preocupação porque mostra que mesmo democracias eleitorais que funcionam de maneira regular e estável podem ter um deterioro sistematicamente rápido", acrescentou Ríos, ex-ministra da Justiça do Chile, após apresentar no Panamá o capítulo regional de um relatório global divulgado na quinta-feira em Estocolmo.

O relatório regional analisa em 27 países indicadores de liberdade de imprensa, participação política, Estado de direito e igualdade social.

Em El Salvador houve "uma forte queda nas liberdades" e "um deterioro" do Estado de direito e da independência judicial, indicou Ríos.

Além disso, também foram feitas "manobras", como em outros países, "para consolidar regimes autoritários por meio das reeleições indefinidas".

"O modelo Bukele não esteve isento de custos devastadores. El Salvador tem atualmente a maior taxa de pessoas encarceradas do mundo", com 85 mil presos dos seis milhões de habitantes, entre eles milhares de menores de idade, assinala o documento.