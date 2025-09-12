Espanha reage às acusações de Netanyahu contra Sánchez

O chefe do governo espanhol anunciou na segunda-feira medidas para "deter o genocídio em Gaza", com a esperança de "aumentar a pressão" sobre o governo de Netanyahu.

"A Espanha, como sabem, não tem bombas nucleares. Também não tem porta-aviões nem grandes reservas de petróleo. Sozinhos, não podemos deter a ofensiva israelense, mas isso não significa que vamos deixar de tentar", disse então o líder socialista.

"O primeiro-ministro espanhol Sánchez declarou ontem que a Espanha não pode deter a batalha de Israel contra os terroristas do Hamas porque 'a Espanha não tem armas nucleares'. Trata-se de uma ameaça genocida flagrante contra o único Estado judeu do mundo", reagiu nesta quinta-feira o gabinete de Netanyahu.

No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores da Espanha publicou um comunicado em que enfatizou que "o povo espanhol é amigo do povo de Israel e do povo da Palestina", e em que qualificou as declarações de Netanyahu como "falsas e caluniosas".

As novas acusações israelenses ocorrem após uma semana de fortes tensões entre Israel e Espanha. Após Sánchez anunciar as medidas para Gaza, chamou para consultas sua embaixadora em Tel Aviv.

Israel, por sua vez, já não tinha embaixador em Madri desde o reconhecimento do Estado da Palestina pelo governo espanhol em maio de 2024.