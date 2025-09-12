Fitch rebaixa nota da dívida da França por incerteza orçamentária

"O fracasso do governo em uma moção de confiança ilustra a crescente fragmentação e polarização da política interna", afirmou a agência em um comunicado.

Macron nomeou rapidamente seu homem de confiança, Sébastien Lecornu, como novo primeiro-ministro, com a missão de aprovar um orçamento para o próximo ano e alcançar estabilidade negociando com as forças políticas.

Esse novo episódio da profunda crise política que a França vive desde 2024, quando uma antecipação eleitoral decidida por Macron deixou a Assembleia Nacional (Câmara baixa) sem maiorias, ocorreu dias antes de a Fitch publicar seu relatório sobre a dívida francesa.

"Desde as eleições legislativas antecipadas de meados de 2024, a França teve três governos diferentes", afirmou a agência.

A Fitch ressaltou que "essa instabilidade enfraquece a capacidade do sistema político de realizar uma consolidação fiscal importante e torna pouco provável que o déficit fiscal seja reduzido a 3% do PIB até 2029, como havia sido estabelecido como meta pelo governo cessante".

A agência cumpre assim a advertência feita em março, quando manteve a nota "AA-" com perspectiva negativa, mas avisou que rebaixaria a classificação se a segunda economia da União Europeia não aplicasse um "plano crível" de médio prazo.