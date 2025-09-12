França enfrenta risco de rebaixamento da nota da sua dívida

Este novo episódio da profunda crise política que a França vive desde 2024, quando uma eleição antecipada decidida por Macron deixou uma Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maiorias, ocorreu dias antes da nota da Fitch.

Em março, a agência manteve a classificação de risco soberano da França em AA- com perspectiva negativa, mas advertiu que a rebaixaria se não apresentasse um "plano crível" de médio prazo.

Sem plano, a França corre o risco de ver sua classificação cair nesta sexta-feira para a categoria A, o que pode elevar as taxas de juros e tornar o pagamento a credores a maior despesa orçamentária.

Para Eric Dor, diretor de estudos econômicos da IESEG School of Management, um rebaixamento seria "lógico" diante da situação política e porque 17 países europeus têm uma nota pior do que a França, apesar dos cofres mais saudáveis.

A dívida francesa já é negociada a uma taxa muito mais alta que a alemã, superando inclusive pontualmente a italiana. Os mercados já lhe atribuem uma nota "implícita" mais baixa, estima Anthony Morlet-Lavidalie, do instituto Rexecode.

No entanto, outros economistas consideram que a rápida nomeação de Lecornu, que já iniciou as consultas políticas para o próximo orçamento, poderia adiar um eventual rebaixamento.