Governador de Utah identifica o suposto assassino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

O governador de Utah (oeste dos EUA) confirmou, nesta sexta-feira (12), a prisão do suposto assassino do ativista conservador Charlie Kirk e o identificou como Tyler Robinson, um jovem desse mesmo estado.

O jovem se entregou às forças policiais depois de ser convencido por uma pessoa de seu círculo familiar, explicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma entrevista televisiva pouco antes.

Kirk, um influenciador republicano de 31 anos e importante aliado de Trump, morreu na quarta-feira por um disparo enquanto debatia com estudantes na Utah Valley University, no subúrbio de Orem.