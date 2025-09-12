Inter de Milão visita Juventus pela 3ª rodada da Serie A

O início de Cristian Chivu no comando da Inter de Milão não foi totalmente convincente, mas o ex-zagueiro 'nerazzurro' terá a oportunidade de se redimir neste sábado (13), no jogo de maior destaque da terceira rodada da Serie A, contra a Juventus, em Turim.

Independentemente de seu currículo, seu histórico de títulos e sua experiência, qualquer técnico que sucedesse Simone Inzaghi teria que lidar com as comparações.

Porque não é uma tarefa fácil substituir o homem que deu à Inter o 20º Scudetto de sua história em 2024 e que levou o time à final da Liga dos Campeões da Uefa duas vezes (2023 e 2025), antes de viajar para a Arábia Saudita poucos dias após a dolorosa derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da principal competição da Europa.