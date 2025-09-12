Israel afirma que resolução da ONU é 'vergonhosa'

Israel classificou, nesta sexta-feira (12), como "vergonhosa" a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU para promover uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino e afirmou que ela encoraja o Hamas a "continuar a guerra".
O texto, aprovado por ampla maioria, apoia a criação de um futuro Estado palestino, mas exclui o Hamas do governo e apela ao movimento que entregue suas armas.
"Israel rejeita categoricamente a decisão da Assembleia Geral da ONU", que é uma "decisão vergonhosa", escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein, no X.
"A resolução não favorece uma solução de paz. Pelo contrário, encoraja o Hamas a continuar a guerra", acrescentou.
mj/hme/dbh/meb/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.