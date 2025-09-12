Leverkusen vence Eintracht (3-1) na estreia do técnico Hjulmand

O Bayer Leverkusen garantiu sua primeira vitória na temporada do campeonato alemão, ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 em casa numa estreia com o pé direito do técnico dinamarquês Kasper Hjulmand, que havia assumido o comando no início desta semana.
Os gols do Leverkusen foram marcados por Alejandro Grimaldo (10' e 90'+8) e Patrik Schick (45'+4 de pênalti), enquanto o Frankfurt chegou a diminuir por meio de Can Uzun (52').
Após três rodadas, o Leverkusen soma quatro pontos, dois a menos que o Frankfurt, que sofreu sua primeira derrota.
Em cobrança de falta aos 10 minutos, Grimaldo acertou a trave de Michael Zetterer, mas, em seu mergulho, o goleiro do Eintracht Frankfurt acabou desviando a bola para a rede, fazendo o Leverkusen abrir o placar.
Pouco antes do intervalo, o atacante nigeriano Nathan Tella empurrou o capitão do Eintracht, Robin Koch, e cometeu uma falta na área, e Patrik Schick converteu, marcando seu terceiro gol na temporada (45'+4).
Pressionados no início do segundo tempo após Uzun ter reduzido a diferença (52'), os jogadores comandados por Kasper Hjulmand ficaram com 10 homens em campo durante meia hora após a expulsão de Robert Andrich, e depois com 9 nos acréscimos após a expulsão de Ezequiel Fernandez (90').
Mas eles resistiram e, ao contrário dos dois primeiros jogos, conseguiram salvar a vitória graças a uma excelente cobrança de falta de Grimaldo nos descontos (90'+8).
O Leverkusen enfrenta o Copenhague fora de casa na quinta-feira (às 13h45, horário de Brasília) e o Eintracht Frankfurt recebe o Galatasaray no mesmo dia (16h) pela primeira rodada da fase de liga da Champions.
--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3 - 1
- Sábado:
(10h30) Mainz - RB Leipzig
Wolfsburg - Colônia
Union Berlin - Hoffenheim
Heidenheim - Borussia Dortmund
Freiburg - Stuttgart
(13h30) Bayern de Munique - Hamburgo
- Domingo:
(10h30) St Pauli - Augsburg
(12h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 9 2 7
2. Colônia 6 2 2 0 0 5 1 4
3. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 8 5 3
4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 3
5. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
6. Wolfsburg 4 2 1 1 0 4 2 2
7. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
8. Augsburg 3 2 1 0 1 5 4 1
9. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1
11. Unión Berlín 3 2 1 0 1 2 4 -2
12. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4
13. Mainz 1 2 0 1 1 1 2 -1
14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1
15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2
16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3
17. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4
18. Freiburg 0 2 0 0 2 2 7 -5
./bds/tba/hpa/aam
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.