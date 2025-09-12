Londres inaugura espaço de exposição permanente sobre a vida de David Bowie

Apenas 200 objetos permanecerão expostos ao público, mas os visitantes têm a possibilidade de consultar, se solicitarem, outras peças conservadas nos arquivos.

"Não acho que eu conseguiria suportar todos os reveses que ele sofreu e continuar sorrindo, ainda cheio de confiança e combatividade", escreveu o pai do artista, Haywood Jones, em uma carta enviada a uma empresa na qual Bowie esperava trabalhar.

Outra correspondência, com data de julho de 1968, enviada pela gravadora Apple Records ao artista, demonstra as rejeições que ele sofreu no início da carreira.

"Como afirmamos por telefone, a Apple Records não está interessada em contratar David Bowie. Não consideramos que ele é quem estamos procurando no momento", diz o texto.

A exposição também inclui material que documenta a influência do cantor de "Let's Dance" sobre outros artistas.

"Eu sinto que toda a minha carreira foi um apelo artístico para que você me notasse", escreveu em uma carta a estrela do pop americana Lady Gaga.