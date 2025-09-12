Médicos protestam em Buenos Aires contra vetos de Milei à saúde

Além disso, o presidente vetou uma lei que autorizava contribuições do Tesouro Nacional para as províncias, justamente quando convocou os governadores a uma mesa de diálogo político após o duro revés eleitoral do oficialismo no domingo nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, onde o peronismo venceu.

Em resposta aos vetos, nesta sexta-feira os manifestantes, apoiados por sindicatos e movimentos de esquerda, reuniram-se na Praça de Maio, em um protesto que coincidiu com uma greve de 24 horas no hospital pediátrico Garrahan e nas universidades públicas.

"O governo despertou o descontentamento de toda a sociedade, nas urnas foi mostrado um claro recado de que esta política de ajuste não deve continuar", disse à AFP Esteban Algañaraz, de 34 anos, maqueiro no hospital Garrahan, onde recebe um "salário de miséria" de 700 mil pesos mensais (cerca de 2.500 reais), enquanto a cesta básica familiar (para três pessoas) equivale a 3.411 reais por mês.

Os setores afetados estão preparando um protesto para a próxima quarta-feira, quando a Câmara dos Deputados debaterá se rejeita os vetos presidenciais à lei de financiamento universitário e à que declara a emergência pediátrica que afeta o hospital Garrahan.

Para isso, é necessária a aprovação de dois terços em ambas as câmaras, onde o oficialismo não possui maiorias próprias.

Na semana passada, o Congresso rejeitou pela primeira vez um veto de Milei a uma lei que concedia mais fundos para deficiência, um setor abalado por denúncias de corrupção que envolvem sua irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei.