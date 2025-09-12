O que se sabe sobre o suposto assassino de Charlie Kirk

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (12), que detiveram a pessoa que acreditam ter baleado e matado Charlie Kirk, um ativista de direita e aliado próximo do presidente Donald Trump.

Isso é o que se sabe até agora.

- O suspeito -

As autoridades têm como suspeito Tyler Robinson, de 22 anos, que está sob custódia. Ele foi preso em St. George, Utah, a cerca de 250 quilômetros da cidade de Orem, onde Kirk foi assassinado com um tiro enquanto falava para uma multidão na Universidade de Utah Valley na quarta-feira.