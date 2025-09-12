Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

O Olympique de Marselha goleou o Lorient por 4 a 0 nesta sexta-feira (12), no Vélodrome, na primeira partida da quarta rodada do Campeonato Francês, e ganhou uma injeção de moral antes da visita ao Real Madrid, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.
Em sua estreia pelo OM, o zagueiro francês Benjamin Pavard fez 2 a 0 com uma bela cabeçada.
Os outros gols do time da casa foram marcados por Mason Greenwood, de pênalti, Angel Gomes e Nayef Aguerd.
Com este resultado, o Marselha do técnico Roberto De Zerbi sobe provisoriamente para a quarta colocação do Campeonato Francês.
Em sua próxima partida pela Ligue 1, no outro domingo (21), o OM vai receber o Paris Saint-Germain, no clássico francês.
--- Jogos da 4ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília):
- Sexta-feira:
Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0
- Sábado:
(12h00) Nice - Nantes
(16h05) Auxerre - Monaco
- Domingo:
(10h00) Lille - Toulouse
(12h15) PSG - Lens
Brest - Paris FC
Strasbourg - Le Havre
Metz - Angers
(15h45) Rennes - Lyon
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5
2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5
3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7
4. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5
5. Monaco 6 3 2 0 1 6 4 2
6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2
7. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 3 1
8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0
9. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0
10. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3
11. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1
12. Nice 3 3 1 0 2 4 5 -1
13. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2
15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4
18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5
./bds/stt/hpa/iga/raa/aam
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.