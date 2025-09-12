Assine UOL
Notícias

Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

O Olympique de Marselha goleou o Lorient por 4 a 0 nesta sexta-feira (12), no Vélodrome, na primeira partida da quarta rodada do Campeonato Francês, e ganhou uma injeção de moral antes da visita ao Real Madrid, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Em sua estreia pelo OM, o zagueiro francês Benjamin Pavard fez 2 a 0 com uma bela cabeçada.

Os outros gols do time da casa foram marcados por Mason Greenwood, de pênalti, Angel Gomes e Nayef Aguerd.

Com este resultado, o Marselha do técnico Roberto De Zerbi sobe provisoriamente para a quarta colocação do Campeonato Francês.

Em sua próxima partida pela Ligue 1, no outro domingo (21), o OM vai receber o Paris Saint-Germain, no clássico francês.

--- Jogos da 4ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0

- Sábado:

Continua após a publicidade

(12h00) Nice - Nantes

(16h05) Auxerre - Monaco

- Domingo:

(10h00) Lille - Toulouse

(12h15) PSG - Lens

Brest - Paris FC

Continua após a publicidade

Strasbourg - Le Havre

Metz - Angers

(15h45) Rennes - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

Continua após a publicidade

3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

4. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

5. Monaco 6 3 2 0 1 6 4 2

6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 3 1

8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

Continua após a publicidade

9. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

10. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

11. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Nice 3 3 1 0 2 4 5 -1

13. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

Continua após a publicidade

15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

./bds/stt/hpa/iga/raa/aam

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.