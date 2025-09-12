Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

O Olympique de Marselha goleou o Lorient por 4 a 0 nesta sexta-feira (12), no Vélodrome, na primeira partida da quarta rodada do Campeonato Francês, e ganhou uma injeção de moral antes da visita ao Real Madrid, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Em sua estreia pelo OM, o zagueiro francês Benjamin Pavard fez 2 a 0 com uma bela cabeçada.

Os outros gols do time da casa foram marcados por Mason Greenwood, de pênalti, Angel Gomes e Nayef Aguerd.