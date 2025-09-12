Otan reforçará flanco leste após intrusão de drones na Polônia

A Otan reforçará suas defesas no flanco leste após a intrusão de drones russos no espaço aéreo da Polônia nesta semana, anunciou nesta sexta-feira (12) o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte.

O bloco transatlântico lançará uma operação para "reforçar ainda mais nossas posições ao longo do nosso flanco leste", próximo ou limítrofe com a Rússia, afirmou à imprensa em Bruxelas.

