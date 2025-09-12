Papa agradece à população de Lampedusa por receber migrantes

Lampedusa, localizada a apenas 145 quilômetros da costa da Tunísia, é frequentemente o primeiro ponto de chegada para migrantes provenientes da África que tentam entrar na Europa em embarcações precárias.

O papa agradeceu a todos os habitantes da ilha por seu trabalho de ajuda aos migrantes.

"Obrigado às associações, aos voluntários, aos prefeitos e administrações que se sucederam; obrigado aos padres, médicos, forças de segurança e a todos aqueles que, muitas vezes de maneira invisível, mostram um rosto humano aos sobreviventes de viagens desesperadas", declarou.

"Vocês são um bastião de humanidade", afirmou o pontífice americano, naturalizado peruano.

O papa lembrou as palavras de Francisco, que denunciou a "globalização da indiferença e da impotência" e sua defesa dos migrantes, o que marcou seu pontificado.

"Devemos nos tornar especialistas em reconciliação. Reconciliar-se é um modo único de se encontrar", disse Prevost.