Pharrell Williams, Karol G e outras estrelas se apresentarão no Vaticano

Pharrell Williams, Karol G e Andrea Bocelli são alguns dos artistas que participarão neste sábado (13) de um festival pela paz e fraternidade no Vaticano, que promete reunir dezenas de milhares de pessoas na praça de São Pedro.

O evento gratuito, que incluirá um espetáculo de luzes com 3.500 drones, contará também com a atuação do compositor americano John Legend, da estrela do K-Pop BamBam, da franco-beninense Angélique Kidjo e do coro gospel Voice of Fire, entre outros. Segundo a página do festival, os ingressos já estão esgotados.

"O mundo está marcado por conflitos e divisões, e vocês estão unidos em um forte e corajoso 'não' à guerra e 'sim' à paz e à fraternidade", declarou nesta sexta-feira o papa Leão XIV, que não estará presente, segundo sua agenda oficial.