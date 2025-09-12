Polônia responde Trump: incursão de drones russos 'não foi um erro'

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, descartou nesta sexta-feira a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a incursão de quase 20 drones russos no espaço aéreo polonês poderia ter sido um erro.

"Nós também gostaríamos que o ataque com drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso", escreveu Tusk em inglês na rede social X.

"Pode ter sido um erro", disse Trump na quinta-feira aos jornalistas, ao comentar o incidente.