Primeiro-ministro canadense visitará México para dialogar sobre comércio e investimentos

A presidente de esquerda detalhou que receberá o primeiro-ministro na quinta-feira no palácio do governo e depois ambos oferecerão uma coletiva de imprensa.

Carney terá outras reuniões na sexta-feira na Cidade do México, antes de partir.

Os dois líderes também conversarão sobre os investimentos que o Canadá tem no México em setores como mineração, gás e ferrovias, detalhou Sheinbaum.

A presidente mexicana se reuniu no último dia 5 de agosto na capital mexicana com o ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, e com a chanceler daquele país, Anita Anand, para preparar a visita do primeiro-ministro.

Após esse encontro, Sheinbaum expressou o interesse do México para que se amplie o comércio com o Canadá e os investimentos daquele país, em meio à ofensiva tarifária de Trump.

O presidente americano justifica as tarifas aos seus dois parceiros alegando que não fazem o suficiente para conter a migração de pessoas em situação irregular e o tráfico de fentanil.