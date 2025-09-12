Príncipe Harry faz visita surpresa à Ucrânia

O príncipe Harry fez uma visita surpresa à Ucrânia nesta sexta-feira (12) para apoiar os soldados feridos na guerra com a Rússia, informou o jornal britânico The Guardian.

Harry chegou a Kiev na madrugada de sexta-feira em um trem noturno, segundo o jornal, que publicou fotos dele em um vagão de luxo e na plataforma da estação da capital ucraniana.

A visita coincide com a da nova ministra britânica das Relações Exteriores, Yvette Cooper, em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo na semana passada.