Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico

O Ministério Público da Finlândia solicitou, nesta sexta-feira (12), penas de dois anos e meio de prisão para o capitão e dois oficiais superiores de um navio suspeito de cortar cabos no Mar Báltico em 2024.

Os três tripulantes do petroleiro Eagle S, registrado nas Ilhas Cook, são acusados de arrastar a âncora do navio pelo fundo do mar por cerca de 90 quilômetros, danificando cinco cabos submarinos no Golfo da Finlândia em 25 de dezembro de 2024.

Suspeita-se que o Eagle S pertence à frota fantasma da Rússia. Os três homens foram acusados de "crimes de dano qualificado e interferência qualificada nas comunicações".