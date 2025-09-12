Protestos violentos no Nepal deixam 51 mortos e 12.500 detentos foragidos

Pelo menos 51 pessoas morreram durante os protestos violentos que abalaram o Nepal durante a semana, informou a polícia nesta sexta-feira (12) ao divulgar um balanço atualizado, enquanto começa a ser analisada a dimensão do caos que derrubou o governo

Mais de 12.500 detentos que fugiram de várias prisões em todo o país continuam foragidos, disse o porta-voz da polícia, Binod Ghimire, à AFP.

Os protestos começaram na segunda-feira (8) em Katmandu e em outras cidades, contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção.