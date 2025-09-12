Rubio viajará a Israel no fim de semana para reforçar apoio dos EUA

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, viajará no sábado a Israel para garantir o apoio dos Estados Unidos antes que vários países apresentem na ONU sua iniciativa para reconhecer um Estado palestino, anunciou nesta sexta-feira (12) o Departamento de Estado.

Rubio fará a visita apesar de o presidente Donald Trump ter demonstrado insatisfação pelo ataque israelense contra líderes do movimento islamista palestino Hamas no Catar, aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio.

O secretário de Estado discutirá com os líderes israelenses sobre o "compromisso (dos Estados Unidos) de enfrentar as ações anti-Israel, incluindo o reconhecimento unilateral de um Estado palestino, que recompensa o terrorismo do Hamas", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.