'Ruptura' e 'The Pitt' disputam Emmy Awards

- Olhares voltados para a categoria drama -

"Ruptura", o terror psicológico do produtor executivo Ben Stiller, ambientado nos escritórios futuristas de uma empresa obscura, lidera as indicações com um total de 27.

A premissa da série é que os funcionários "innies", da Lumon Industries, cujas personalidades só existem dentro da companhia, deixam suas vidas externas ou seus "outies" do lado de fora, graças a um procedimento distópico que divide o cérebro.

Estrelada por Adam Scott, a aclamada primeira temporada da produção em 2022 foi desbancada por Succession, mas este ano, em sua segunda temporada, se destaca como principal candidata.

"The Pitt", um drama hospitalar originalmente concebido como um spin-off de "ER: Plantão Médico" e que emula muito dela, também está em alta para os especialistas.

Seus 15 episódios retratam várias horas de um insuportável e estressante plantão em um hospital de Pittsburgh. Abordando desde abortos até tiroteios, tornou-se um sucesso.