Rússia diz que interceptou 221 drones ucranianos durante a noite

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (12) que derrubou 221 drones ucranianos durante a noite, em um dos maiores ataques do Exército de Kiev em três anos e meio de ofensiva russa.

O Ministério da Defesa de Moscou informou que seus sistemas de alerta "interceptaram e destruíram" os drones, incluindo muitos que sobrevoaram as regiões de Briansk e Smolensko.

O número inclui 28 aparelhos não tripulados abatidos na região de Leningrado, próxima à cidade de São Petersburgo.