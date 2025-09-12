Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão em 'pausa'

A Rússia declarou, nesta sexta-feira (12), que as negociações com a Ucrânia para encerrar o conflito estão em 'pausa', sem data definida para uma próxima rodada de conversações.

"Os canais de comunicação existem e estão bem estabelecidos. Nossos negociadores têm a possibilidade de se comunicar através desses canais, mas, por ora, pode-se falar mais de uma pausa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária.

As conversações realizadas em Istambul no início deste ano não permitiram avanços reais, exceto um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra.