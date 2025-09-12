Rússia e Belarus começam exercícios militares conjuntos sob o olhar inquieto da Otan

"As manobras conjuntas estratégicas das Forças Armadas russas e bielorrussas começaram", anunciou o Ministério da Defesa de Moscou em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Os exercícios acontecem perto de Borisov, ao leste de Minsk, capital de Belarus, indicaram as autoridades do país. O Exército russo também indicou que algumas "ações práticas" serão efetuadas na Rússia, no Mar de Barents e no Mar Báltico.

A organização das manobras gera preocupação no flanco leste da Otan. Polônia, Lituânia e Letônia, todos membros da Aliança Atlântica e vizinhos de Belarus, permanecem em alerta máximo.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, fez uma advertência sobre "dias críticos" para seu país e Varsóvia ordenou o fechamento total de sua fronteira com Belarus até a conclusão das manobras. Lituânia e Letônia também anunciaram fechamentos parciais do espaço aéreo.

As tensões com Moscou atingiram o ponto máximo com a incursão na madrugada de quarta-feira de pelo menos 19 drones no espaço aéreo polonês, o que obrigou a mobilização das defesas antiaéreas da Otan. Varsóvia considerou que foi uma incursão deliberada, o que o Kremlin nega.

As manobras desta sexta-feira são "exercícios planejados, não são direcionadas contra ninguém", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.