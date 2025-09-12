Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos sob o olhar atento da Otan

"As manobras estratégicas conjuntas das forças armadas russas e bielorrussas (...) começaram", afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado. Logo depois, divulgou um vídeo mostrando veículos blindados, helicópteros e navios em ação.

Os exercícios ocorrem perto de Borisov, a leste de Minsk, capital de Belarus, informaram as autoridades bielorrussas. O Exército russo detalhou que algumas "ações práticas" serão realizadas na Rússia, no mar de Barents e no mar Báltico.

A organização dessas manobras gera preocupações no flanco leste da Otan, embora a Aliança tenha insistido nesta sexta-feira que não vê "nenhuma ameaça militar imediata" contra os membros do grupo.

Polônia, Lituânia e Letônia, todos membros da Otan e vizinhos de Belarus, permanecem em alerta.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, alertou sobre "dias críticos" para seu país, e Varsóvia ordenou o fechamento completo de sua fronteira com Belarus até que as manobras sejam concluídas. Lituânia e Letônia, por sua vez, anunciaram o fechamento parcial de seu espaço aéreo.

"O que a Polônia está fazendo hoje é principalmente contra si mesma", reagiu o ministro das Relações Exteriores de Belarus, Maxim Ryzhenkov, enquanto Moscou pediu na quinta-feira a Varsóvia que "reconsiderasse a decisão [de fechar a fronteira] o mais rápido possível".