Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

Sete mineradores estão presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia, aparentemente devido a um deslizamento de terra, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) nesta sexta-feira (12).

Os trabalhadores da mina localizada no município conflituoso de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca, ficaram presos desde a noite de quinta-feira, segundo a imprensa local.

De acordo com relatos da imprensa, um deslizamento de terra causou o acidente. Imagens compartilhadas pela ANM mostram uma pequena entrada no solo coberta por terra e água.