Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol

O Sevilla, comandado pelo técnico argentino Matías Almeyda, conseguiu apenas um empate por 2 a 2 no estádio Ramón Sánchez Pizjuán contra o recém-promovido Elche, na partida que abriu a quarta rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (12).
O atacante Isaac Romero abriu o placar para os andaluzes (28'), mas o português André Silva (54') e o espanhol Rafa Mir (69') viraram o placar para o Elche, antes de Peque Fernández empatar na reta final (85').
O Sevilla, que venceu na visita ao Girona pouco antes da pausa internacional, ainda não conseguiu um triunfo diante de sua torcida e permanece na metade inferior da tabela, com quatro pontos.
Já o Elche de Éder Sarabia segue invicto em seu retorno à primeira divisão, onde ocupa a sexta colocação, com três empates e uma vitória.
--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
- Sexta-feira:
Sevilla - Elche 2 - 2
- Sábado:
(09h00) Getafe - Real Oviedo
(11h15) Real Sociedad - Real Madrid
(13h30) Athletic Bilbao - Alavés
(16h00) Atlético de Madrid - Villarreal
- Domingo:
(09h00) Celta Vigo - Girona
(11h15) Levante - Betis
(13h30) Osasuna - Rayo Vallecano
(16h00) Barcelona - Valencia
- Segunda-feira:
(16h00) Espanyol - Mallorca
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 6 3 3
3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7
4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4
5. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2
6. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
7. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0
9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2
10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1
11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0
12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Celta Vigo 3 4 0 3 1 3 5 -2
15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4
16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1
. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1
18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9
