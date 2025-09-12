Sobe para 10 número de mortos em explosão de caminhão de gás no México

Uma das pessoas que morreram nesta sexta-feira é Jorge Islas Flores, que trabalhava como funcionário de apoio educacional no estatal Instituto Politécnico Nacional (IPN), segundo informou a universidade.

"Expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo falecimento de nosso querido colega", afirmou o IPN em sua conta na plataforma X.

Islas, de 51 anos, também era artista plástico e seu trabalho havia sido exposto internacionalmente, de acordo com informações da mídia local.

Segundo as investigações da promotoria, é provável que o acidente com o caminhão tenha ocorrido porque o veículo pesado estava trafegando em excesso de velocidade.

Brugada disse que seu governo buscará regular o trânsito de veículos com combustíveis na cidade, que tem 9,2 milhões de habitantes, para evitar novas tragédias.

Em janeiro de 2019, um incêndio e a subsequente explosão de um duto que estava sendo saqueado causaram 137 mortes na localidade de Tlahuelilpan, no estado central de Hidalgo.