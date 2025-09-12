Solicitantes de asilo vivem com medo das manifestações anti-imigração em Londres

Este homem africano está hospedado ali há dois anos enquanto sua solicitação de asilo é analisada, devido à obrigação do governo britânico de lhe oferecer abrigo.

Mas "nos últimos dois meses, as pessoas mudaram", diz ele, sentindo uma hostilidade crescente após as últimas manifestações na Inglaterra.

Os protestos começaram em frente a um hotel em Epping, ao nordeste de Londres, onde um solicitante de asilo hospedado ali foi acusado de ter tentado beijar uma adolescente de 14 anos, pelo que foi condenado por agressão sexual na última semana.

A indignação também cresceu nas redes sociais, com publicações que acusavam os migrantes de estarem hospedados em hotéis de luxo e de beneficiarem de vantagens que os britânicos não têm.

"Não estou aqui para atacar mulheres ou crianças, mas para obter proteção", diz à AFP este solicitante de asilo.

Os inquilinos do hotel estão "assustados", concorda Mo Naeimi, refugiado iraniano de 29 anos, que no passado esteve hospedado ali e trabalha para uma associação que ajuda solicitantes de asilo.