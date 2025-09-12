Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (12), que irá mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade de Memphis, Tennessee, um novo passo em seu combate contra a criminalidade com forças federais, que seus críticos denunciam como autoritário.

"Vamos para Memphis. Memphis está com sérios problemas. O prefeito está feliz, é um prefeito democrata. Vamos resolver isso como fizemos em Washington", declarou Trump em uma entrevista à Fox News.

Trump afirmou que um sindicalista do setor ferroviário foi quem lhe aconselhou a priorizar a cidade de Memphis.