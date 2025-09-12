UE prorroga sanções contra responsáveis russos por guerra na Ucrânia

A União Europeia decidiu, nesta sexta-feira (12), prorrogar suas sanções contra centenas de autoridades e entidades russas acusadas de favorecer o esforço de guerra contra a Ucrânia, anunciou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

"Acabamos de prorrogar nossas sanções contra a Rússia", indicou na rede social X.

Essas sanções, decididas após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, afetam mais de 2.500 pessoas e entidades russas, empresas e outros, incluindo o presidente Vladimir Putin. São renovadas a cada seis meses por unanimidade dos 27 Estados-membros e preveem o congelamento de bens na UE e a proibição de entrada no território europeu, no caso das pessoas.