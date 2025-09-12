Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem

Embora os investidores tenham recebido no início da sessão um índice preliminar de confiança dos consumidores abaixo das expectativas, "isso coincide com o que temos observado em outras pesquisas e nas medidas de atividade econômica: o mercado de trabalho está muito fraco", refletiu Low.

Justamente, é essa constatação que poderia levar o banco central norte-americano a flexibilizar sua política monetária para dar um impulso à economia.

O comitê de política monetária (FOMC) se reunirá a partir de terça-feira e emitirá sua decisão sobre a evolução das taxas no dia seguinte.

Os analistas são unânimes: as taxas de juros do Fed devem diminuir em um quarto de ponto percentual na próxima semana, a primeira redução desde dezembro de 2024.

Wall Street já "integrava a queda das taxas", assegurou Low. Mas o mercado norte-americano "não sabe que tipo de orientação obteremos" do Fed.

Após a reunião de quarta-feira, "teremos novas previsões econômicas do Fed", o que permitirá "avaliar a quantidade de reduções (das taxas de juros) que tem em mente para o futuro", antecipou o analista.