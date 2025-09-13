Arsenal vence Nottingham Forest e pula para liderança do Inglês

Com dois gols de Martín Zubimendi, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 neste sábado (13) e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês, com 9 pontos, igualando o Liverpool, que ainda visita o Burnley na rodada.

Com este resultado, os 'Gunners' deixam para trás a derrota para os 'Reds' na rodada passada (1 a 0) e vão com confiança para a estreia na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Athletic Bilbao.

Zubimendi foi o protagonista da vitória do time londrino. Contratado nesta temporada, o espanhol balançou as redes pela primeira vez desde que chegou à Inglaterra aos 32 minutos de jogo e fechou o placar no segundo tempo (79').