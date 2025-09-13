Ataque aéreo em Mianmar mata pelo menos 19 estudantes do ensino médio

Um grupo armado de uma minoria étnica em Mianmar denunciou, neste sábado (13), que um ataque aéreo da junta militar teria causado a morte de pelo menos 19 estudantes do ensino médio no estado de Rakhine, no oeste.

O ataque teve como alvo duas escolas de ensino médio particulares em Kyauktaw pouco depois da meia-noite de sexta-feira, segundo um comunicado no Telegram do Exército de Arakan (AA), um dos opositores mais poderosos contra os militares birmaneses que estão no poder desde o golpe de Estado de 2021 que derrubou o governo.

Dezenove estudantes do ensino médio, "inocentes", com idades entre 15 e 21 anos, foram mortos e outros 22 ficaram feridos, segundo o AA, que controla amplas áreas do estado de Rakhine.