Bayern goleia Hamburgo e se isola na liderança do Alemão

O Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 a 0 neste sábado (13), na Allianz Arena, e se isolou na liderança do Campeonato Alemão como o único time a vencer os três primeiros jogos, uma situação ideal antes de receber o Chelsea na estreia da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Bayern soma nove pontos na tabela, dois a mais que o Borussia Dortmund, que mais cedo derrotou o (2 a 0), e que o Colônia, que arrancou um empate em 3 a 3 com o Wolfsburg.

Empatado com Bayern e Colônia antes desta terceira rodada, o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 2 a 1 na sexta-feira, apesar de ter jogado com um homem a mais durante quase todo o segundo tempo.